Раненные при атаке ВСУ в Азовском море азербайджанцы вернутся в Баку 9 июня

Пострадавшие при атаке беспилотников на суда в Азовском море граждане Азербайджана прибудут в Баку около полудня 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа.

«Пострадавшие в ходе атаки дронов в Азовском море граждане Азербайджана возвращаются на родину. Кроме пострадавших после завершения всех необходимых процедур в Азербайджан также будут перевезены останки четверых погибших»,— уточняется в сообщении. В ведомстве добавили, при поисково-спасательной операции обнаружены тела еще двух погибших — мужчин 1969 и 1981 годов рождения.

5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что беспилотники ВСУ ударили по теплоходам «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Суда следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. По данным МИД Азербайджана, при атаке погибли четыре человека, из них — один россиянин. Еще четверо — ранены. Пострадавшим морякам помогло проходившее мимо российское судно и пограничный отряд ФСБ.