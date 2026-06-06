МИД Азербайджана: россиянин погиб при ударах БПЛА по судам в Азовском море

Один из погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море — гражданин России. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Азербайджана.

Согласно информации ведомства, из всех 25 граждан Азербайджана, находившихся на борту, четыре человека получили ранения, а четыре человека погибли. До этого было известно о пяти погибших азербайджанцах. «Также установлено, что еще одно лицо, которое первоначально было объявлено погибшим, не является гражданином Азербайджана и не имеет азербайджанского происхождения, а является гражданином России»,— отметила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в районе Таганрогского залива Азовского моря. Беспилотники ударили по судам «Натра» и «Циркон», следовавшим из Турции в порт Ростова-на-Дону. При этом суда не принадлежали Азербайджану. В МИД РФ сообщили, что атаковавшие теплоходы дроны принадлежали Украине.

Изменена информация о статусе россиянина. Он признан погибшим.