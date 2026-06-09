Трамп: Иран и Израиль прекратили обмен ударами «на неделю или около того»

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» свой недавний телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам господина Трампа, Израиль и Иран согласились «оставить друг друга в покое» на неделю или «около того».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Его (премьера Израиля.—"Ъ") атаковали, и он ответил ударом, и я не могу его за это винить... Теперь они решили прекратить это. Так что просто оставят друг друга в покое еще на неделю или около того»,— уверяет президент США (цитата по Al Jazeera).

7 июня Иран атаковал Израиль ракетами. Тегеран назвал удар ответом на израильские атаки на объекты «Хезболлы» в Ливане. Тогда Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую — отказаться от ответных ударов. Накануне господин Трамп пообещал достичь сделки с Ираном за две недели.

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