На Уралмаше изменятся маршруты транспорта из-за ремонта трамвайных путей

В полночь 12 июня и до 5:00 17 июня на Уралмаше в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта в связи с проведением ремонта трамвайных путей, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

На время ремонта изменятся маршруты трамваев №5, 8, 24, троллейбусов №26, 29, 32 и автобусов №68, 80, 96, 96б, 99. Высадка и посадка пассажиров на объездных маршрутах будет производиться на всех действующих остановках.

«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина