Бывшего нижегородского вице-мэра Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей

Нижегородский райсуд признал бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова виновным в получении взятки. Его приговорили к штрафу 4,5 млн руб. и на четыре года запретили занимать определенные должности, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фигуранта, который ранее содержался под домашним арестом, отпустили под подписку о невыезде.

Установлено, что в 2025 году учредитель ООО ГК «Нижегородский партнер» Евгений Купцов и другой предприниматель передали чиновнику 120 тыс. руб. за организацию автопарковок на муниципальных земельных участках. Деньги передавали через руководителей городского предприятия «Муниципальная недвижимость» Артема Савина и дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Дениса Ширяева. Посредники в передаче взятки фигурируют в деле как свидетели, подсудимый полностью признал вину.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее суд по антикоррупционному иску прокуратуры изъял у Сергея Егорова и обратил в доход государства автомобиль Exeed Exlantix Et стоимостью более 6,3 млн руб.

Владимир Зубарев