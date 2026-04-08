Расплата за парковку

Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова, обвиненного в получении взяток. Следствие полагает, что в 2025 году учредитель ООО ГК «Нижегородский партнер» Евгений Купцов и другой предприниматель передали чиновнику 120 тыс. руб. за организацию автомобильных парковок на муниципальных земельных участках. Деньги передавали через руководителей городского предприятия «Муниципальная недвижимость» Артема Савина и дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Дениса Ширяева, часть взятки Сергею Егорову принесли в пачке из-под табака. Посредники в передаче взятки фигурируют в деле как свидетели, подсудимый полностью признал вину.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший вице-мэр Сергей Егоров признал, что регулярно брал с коммерсантов мзду за работу нелегальных стоянок

В Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода огласили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Сергея Егорова. Ему инкриминировали получение взяток через посредников от предпринимателей, которые занимались организацией парковок на муниципальных землях в Автозаводском, Приокском и Ленинском районах города. По фабуле дела, летом 2024 года чиновник обсуждал с подчиненными вопрос парковочных пространств: в Нижнем Новгороде было много пустующих участков, которые планировалось сдать в аренду и пополнить муниципальную казну. В процессе обсуждения вице-мэр поручил руководителю городского предприятия «Муниципальная недвижимость» Артему Савину найти бизнесменов, с которыми МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода» (ДЭМОНИ-НН) могла бы заключить контракты на организацию парковок. Выдачу разрешений на парковки чиновник поручил главе ДЭМОНИ-НН Денису Ширяеву, следовало из обвинительного заключения.

Артем Савин обратился к своим знакомым — учредителю и директору ООО ГК «Нижегородский партнер» Евгению Купцову и еще одной предпринимательнице, которая ранее занималась стройматериалами. Следствие полагает, что коммерсанты были заинтересованы в работе парковок на улицах Космической, Адмирала Нахимова и 40 лет Победы, и согласились подписать договоры с ДЭМОНИ-НН. В свою очередь Денис Ширяев выдал бизнесменам разрешения на парковки, однако позднее Сергей Егоров решил брать оплату наличными, а договоры расторгнуть.

Обвинение считает, что фактически вице-мэр потребовал взятки за нелегальную работу парковок.

Ради 10––15 тыс. руб. в месяц чиновник поручил Артему Савину и Денису Ширяеву не реагировать на нарушения и не принимать никаких мер в отношении предпринимателей, готовых платить. При этом под страхом увольнения с муниципальных должностей они стали посредниками в передаче взяток, отмечалось в материалах дела, оглашенных в суде.

В начале 2025 года коммерсанты согласились платить раз в месяц. Деньги у охранников стоянок регулярно забирала служебная машина. Летом в кабинете Сергея Егорова Артем Савин передал ему 45 тыс. руб. от Евгения Купцова. Руководитель «Муниципальной недвижимости» принес деньги в пачке из-под табачных стиков купюрами разного достоинства. Еще 75 тыс. руб. чиновнику передали около здания мэрии за парковки в Приокском и Ленинском районах.

Посредники в передаче взятки и взяткодатели фигурируют в уголовном деле как свидетели. Евгений Купцов на предварительном следствии сообщил, что не знал, кому предназначались деньги. Из его показаний, оглашенных в суде, следовало, что предприниматель давно занимался парковками и знал Артема Савинова с 2020 года. Летом 2024 года Артем Савинов предложил ему заключить договор на организацию парковки и обеспечил выдачу разрешения в ДЭМОНИ-НН. Спустя год он попросил у Евгения Купцова деньги наличными и заверил его, что договор можно расторгнуть.

Коммерсант согласился: ежемесячные суммы взятки обходились дешевле платы по договору почти вдвое, однако дохода от парковки все равно не хватало, в итоге и ее решено было закрыть.

Парковки в Ленинском и Приокском районах пустовали, но находились под охраной, чтобы на них не появлялись нелегальные свалки. Парковки в среднем приносили предпринимателям около 20 тыс. руб. в месяц, сообщил следствию Артем Савин. Это подтвердила предприниматель Шонина, которая занималась стройматериалами и дружила с главой муниципального предприятия. На следствии она показала, что Артем Савин сам занимался ее парковками, а она даже не знала, кто на них работает. Позднее по его инициативе договор был расторгнут, говорилось в показаниях свидетеля.

Сергей Егоров полностью признал вину в получении взяток. Судебное следствие продолжится 22 апреля допросом свидетелей. Затем суд исследует материалы дела и допросит подсудимого, который не стал комментировать уголовное дело.

На прошлой неделе суд на полгода продлил ему домашний арест, а прокуратура подала антикоррупционный иск с требованием изъять у подсудимого машину стоимостью 6,3 млн руб. В надзорном ведомстве полагают, что автомобиль был приобретен в нарушение законов о противодействии коррупции и отмыванию преступных средств.

Роман Рыскаль