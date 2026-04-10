Суд обратил в доход государства авто бывшего нижегородского вице-мэра Егорова

Нижегородский райсуд удовлетворил иск прокуратуры об истребовании в доход государства автомобиля бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова. Решение обращено к немедленному исполнению, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, господин Егоров в ноябре 2025 года приобрел автомобиль Exeed Exlantix Et стоимостью более 6,3 млн руб. При этом законность происхождения существенной части денег на его покупку не подтверждена.

Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас суд также рассматривает уголовное дело в отношении Сергея Егорова по обвинению в получении взятки.

