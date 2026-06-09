Замешанное в судебном споре «Благоустройство» будет содержать дороги в Курске до осени

Контракт на содержание дорог и тротуаров в Курске до 31 августа 2026 года заключили с местным ООО «Благоустройство», которое контролируется городским комитетом по управлению имуществом. Один из ключевых дорожных подрядчиков региона получил его как единственный участник несостоявшегося конкурса. За работы ему заплатят 270 млн руб., что равняется начальной цене контракта. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В состав работ входят текущий ремонт дорог, уборка и мойка покрытий, восстановление тротуаров, замена люков. Их оплатят из городской казны.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура региона обратилась в суд к бывшему совладельцу «Благоустройства» — курскому же ООО «Автотранссервис», которое занимается грузовыми перевозками и принадлежит Юлии Пащенко. Надзор требует обратить в доход государства стоимость приватизированной доли первой компании. Соответчиками по иску являются бывший мэр Курска Игорь Куцак и комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии облцентра, а также еще ряд физических и юрлиц.

Сумма требований прокуратуры составляет 155,9 млн руб. Ведомство также требует признать ничтожным договор с комитетом по управлению городским имуществом Курска, по которому 49% акций «Благоустройства» в 2023 году отошли «Автотранссервису». Также прокуратура добивается взыскания с ответчика 4,2 млн руб. за полученные дивиденды в качестве неосновательного обогащения.

Накануне в ходе оперативного совещания губернатор Александр Хинштейн сообщил, что разбирательство по этому делу началось. Он выразил уверенность в том, что «Благоустройство» полностью станет муниципальным.

Алина Морозова