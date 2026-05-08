В Курске 270 млн рублей направят на содержание автодорог и тротуаров

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска начал искать подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и тротуаров областного центра до 31 августа 2026 года. Начальная цена контракта составляет 270 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок 8 мая.

Текущий ремонт дорог, уборку и мойку покрытий, восстановление тротуаров, замену люков и множество иных видов работ, перечисленных техзаданием, оплатят из средств городского бюджета в соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения».

Заявки на участие в торгах будут принимать до 25 мая. Подрядчика выберут 28 мая.

«Ъ-Черноземье» писал, что в конце апреля ОКУ «Курскавтодор» объявило восемь открытых конкурсов на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 28 районах Курской области. Совокупная максимальная цена восьми контрактов составляет 2,3 млрд руб.

На этой неделе также стало известно, что платные парковочные места на территории Курска скоро начнут работу. Об этом сообщил мэр города Евгений Маслов по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

Денис Данилов