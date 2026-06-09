В Челябинске директор компании-перевозчика две недели тестировал автобусы

Руководителю компании-перевозчика «ЧелТрансХолдинг» Александру Исаеву на две недели пришлось сменить личный автомобиль на общественный транспорт. За это время он пришел к выводу, что автобусы и троллейбусы являются «достойной альтернативой» передвижения по городу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По данным «ЧелТрансХолдинга», Александр Исаев, оставшись на две недели без личной машины, решил протестировать автобусы и троллейбусы как пассажир. Он ездил на маршрутах №9, №18 и №24, отправляясь со Свердловского проспекта и следуя по Комсомольскому проспекту до улицы Молдавской. Также он пользовался маршрутом №91, который обслуживает «ЧелТрансХолдинг».

По мнению руководителя компании-перевозчика, в редких случаях ему приходилось пропускать необходимые автобусы из-за их переполненности. Однако, по словам Александра Исаева, в таких случаях можно воспользоваться альтернативными маршрутами.

Директора «ЧелТрансХолдинга» расстроило поведение некоторых пассажиров.

«Не все пассажиры оплачивают проезд. Особенно молодежь. В моем детстве с прокручиванием мелочи и билетами в получении билета был особый интерес, я всегда платил. Сейчас многие проходят без оплаты. И это печально», — подчеркнул Александр Исаев.

«Неожиданным плюсом» челябинец назвал экономию и отсутствие необходимости задумываться о заправке автомобиля и месте для парковки. Он предложил устраивать дни отказа от машин с льготной оплатой.

Виталина Ярховска