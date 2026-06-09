Высшее образование повышает ценность

Стоимость обучения по техническим специальностям в ведущих вузах впервые превысила 1 млн руб. По крайней мере, такие цены уже встречаются в Московском физико-техническом институте, пишут «Ведомости» со ссылкой на рейтинг RAEX. Сильнее всего подорожали программы на стыке IT, математики и искусственного интеллекта. С чем связан такой взлет цен? И к чему теперь готовиться абитуриентам?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Картина получается не совсем полная. В мониторинг «Ведомостей» попали лишь популярные или профильные направления. То есть, например, в Московском физико-техническом университете учитывались только те программы, на которых специализируется вуз. Теперь о конкретных цифрах. Дороже всего обучение обойдется на программах Физтеха «Ядерная физика» и «Прикладная математика и информатика». Стоимость за год там превысила 1 млн руб., и это на 32% больше, чем в 2025-м.

В МГТУ им. Баумана аналогичные направления стоят под 700 тыс. в год, рост на 27% в сравнении с 2025-м. В МИФИ цена выросла на 20%, до 0,5 млн руб. Те же программы в Президентской академии и Петербургском политехническом университете Петра Великого стоят 450 и 360 тыс. руб. соответственно. Триггеры такой динамики очевидны, считает ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский:

«Сложно готовить таких специалистов. Для того чтобы это делать, нужны высококлассные преподаватели. С этим у нас, правда, постепенно, но все сложнее. Получается, что нужно компенсировать, но это не может дешево стоить. С другой стороны, у нас математическое образование в целом ухудшается. Просто меньше студентов желают знать его получать, а серьезная математика нужна для разработчиков систем искусственного интеллекта, нейросетей. Надо дополнительно отбирать этих студентов и их обучать».

В Высшей школе экономике свои рекорды. Стоимость программы «Информационная безопасность» выросла на 36%, теперь за один курс придется заплатить 800 тыс. руб. Самая дорогая «Юриспруденция» тоже в ВШЭ — 700 тыс. руб. за год. Для сравнения — в МГУ ценник 660 тыс. руб. Как пишут «Ведомости», большинство университетов объясняют рост цен на обучение затратами на инфраструктуру, оборудование и зарплаты. Это действительно так, но есть нюансы, заметил доктор биологических наук Михаил Гельфанд:

«Про высокие зарплаты преподавателей, по-моему, это легенда. Не знаю, откуда это взялось. Затраты на обучение выросли, это правда, во всяком случае, в области экспериментальной биологии. Ведь увеличились затраты на расходный материал, лабораторный курс стал стоить существенно дороже. В прошлом году инфляция, если ее считать именно по стоимости реактивов, была в три раза больше, чем по потребительской корзине. То есть цены не просто растут, а растут непропорционально быстро.

Кажется реалистичной стоимость курсов в 1-1,2, млн руб. в год в области, в которой требуются какие-то экспериментальные практикумы».

В Финансовом университете связали рост цен с реальной инфляцией. Но есть и накопительный эффект: в Минобрнауки долгое время просто не допускали естественного повышения стоимости обучения, говорят эксперты. Пора пожинать плоды такого подхода, рассуждает кандидат экономических наук и автор проекта «Простые числа» Олег Комолов:

«В силу неблагоприятной экономической конъюнктуры и дорогих кредитов вузам деньги бесплатно никто не дает.

Происходит процесс коммерциализации высшего образования, который переводит вузы в формат частных предприятий.

В 2025 году относительно 2024-го расходы федерального бюджета на высшее образование выросли менее чем на 3%. Это даже ниже официальной инфляции. И в целом надо заметить, что государство создает искусственный дефицит учебных мест, поставлена задача снизить количество абитуриентов вузов из числа выпускников школ с нынешних 70% до 50%. Скорее экономике нужны рабочие руки, чем умные головы».

Среди популярных у абитуриентов специальностей — «Информационные системы и технологии», «Юриспруденция», «Экономика», «Информатика и вычислительная техника» и «Менеджмент». В Президентской академии пояснили, что стоимость обучения по таким программам зависит от их востребованности, качества преподавателей, числа стажировок и практик.

Леонид Пастернак