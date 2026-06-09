В расширение ж/д узла Забайкальск — Маньчжурия вложат 274 млн рублей

Объем инвестиций в строительство второго пути на участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия составит 274,6 млн руб. На этом участке планируется запустить только грузовое движение. Ожидается, что это позволит обеспечить прирост пропускной способности на 11 млн тонн к 2030 году, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это достаточно значимая цифра по всему грузообороту с Китаем и очень хороший опыт нашего взаимодействия с коллегами. В будущем при необходимости мы сможем построить вторые пути и по другим железнодорожным переходам, нормативная база для этого согласована»,— сказал господин Никитин (цитата по ТАСС).

В мае этого года Россия и Китай подписали соглашение о развитии железнодорожного сообщения на участке Забайкальск — Маньчжурия. Тогда же первый вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов сообщал о том, что строительство второго пути поможет Кемеровской области нарастить поставки угля в Китай.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе—апреле 2026 года в Кузбассе было добыто 62,1 млн т угля. Отставание от прошлогоднего графика составляет 6,6%.

Александра Стрелкова