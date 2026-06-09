Спрос на автомобили с пробегом в Челябинской области вырос на 12,7%

По итогам весны 2026 года спрос на машины на вторичном рынке Челябинской области увеличился на 12,7% по сравнению с мартом–маем 2025-го. Средняя цена транспортного средства составила 1,1 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал Haval: показатель за год вырос в 1,5 раза. Достаточно сильная динамика также заметна у УАЗ (+33,3%) и Geely (+31,7%). При этом по доле интереса самой популярной маркой остается Toyota — на нее приходится 7,5% внимания аудитории. Далее идут Kia (6,4%) и Hyundai (5%).

Весной 2026 года некоторые автомобили стали доступнее, чем год назад. Среди брендов сильнее всего снизилась средняя цена Ford (-8,1%, до 649 тыс. руб.), Lifan (-7,5%, до 427 тыс. руб.) и Peugeot (-5,9%, до 464 тыс. руб.). Среди моделей — Lada Kalina (-10%, до 261 тыс. руб.), Ford Focus (-8,5%, до 541 тыс. руб.) и Hyundai Accent (-8,2%, до 319 тыс. руб.).

Виталина Ярховска