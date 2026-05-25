Подрядчик Восточного обхода Липецка отказывается от иска о защите репутации

Столичное ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» («УПМК-22») ходатайствовало в Арбитражном суде Липецкой области об отказе от иска к местному ООО «Технический центр организации дорожного движения» («ТЦ ОДД») о защите деловой репутации. Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение суда по делу пока не принято. Следующее заседание назначено на 8 июня. Ранее истец требовал взыскать с «ТЦ ОДД» 8,6 млн руб. убытков за публикацию сообщения на «Федресурсе» о намерении обанкротить «УПМК-22».

Поводом для спора могло послужить взыскание с «УПМК-22» в пользу «ТЦ ОДД» 5,8 млн руб. задолженности по договору субподряда. Речь шла о работах по установке барьерного ограждения на Восточном обходе промзоны Липецка. Соответствующее решение вынес липецкий арбитраж в конце декабря прошлого года. Истец отметил, что на момент публикации оно не вступило в законную силу и обжаловалось в апелляции. Поэтому, по мнению «УПМК-22», техцентр не имел оснований для публикации.

При этом в конце апреля Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу «УПМК-22» на решение липецкого арбитража о взыскании 5,8 млн руб. Суд пришел к выводу, что ответчик не смог опровергнуть факт выполнения работ и не представил доказательств того, что выявленные недостатки нельзя устранить, — следовательно, в первой инстанции правомерно удовлетворили требования «ТЦ ОДД». Кассационных жалоб от сторон пока не поступало.

По данным Rusprofile, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» зарегистрировано в Можайском районе Московской области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство земляных работ. Уставный капитал — 36 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Николай Кутлунин. В 2024 году выручка общества составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 6,1 млн руб. С 2015 года с компанией было заключено 46 госконтрактов на общую сумму 23 млрд руб. ООО «Технический центр организации дорожного движения» зарегистрировано в Липецке в 2008 году. Деятельность общества связана с эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Валерий Проскурин. Ему также принадлежат еще четыре липецкие компании: ООО «Техника охраны», ООО «Техцентр ОДД №2», ООО ЧОО «Патруль» и АОС ГК «Кречет». Выручка «ТЦ ОДД» в 2025 году составила 76 млн руб., чистая прибыль — 815 тыс. руб.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что к «УПМК-22» подало иск на 79,5 млн руб. «Дорожное агентство Липецкой области». Предметом спора послужило исполнение обязанностей по госконтракту на строительство Восточного обхода Липецка. Заказчик посчитал, что компания получила неотработанный аванс. Ближайшее заседание по делу назначено на 2 июня.

Егор Якимов