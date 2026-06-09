За сутки ВСУ 74 раза атаковали Белгородскую область, ранены семь человек

ВСУ за минувшие сутки ударили по Белгородской области 74 раза. В результате пострадали семь человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в райцентре Беловское пострадали пять женщин. По данным регионального оперштаба, после медобследования только у одной из них подтвердился диагноз «акубаротравма».

В райцентре Борисовка мужчина и женщина получили ранения при атаке FPV-дрона на коммерческий объект. В районе села Доброе Шебекинского округа БПЛА ударил по автомобилю, из-за чего пострадал еще один мирный житель. Еще две женщины и мужчина получили ранения из-за детонации беспилотников — в Грайворонском и Шебекинском, а также в Ивнянском округах.

Также, как уточнил господин Шуваев, за минувшие сутки со стороны Украины атаковали Белгород и пригородный Белгородский округ, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Яковлевский округа. ВСУ восемь раз применили авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию, а также десять раз сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 78 беспилотников.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 68 раз. В результате погибла одна мирная жительница, еще пять человек пострадали, в том числе один подросток.

Алина Морозова