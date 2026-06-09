Студенческая жизнь в МИДиС: бесплатные спортивные секции и творческие студии в Челябинске
Ключевые выводы:
- Студенты института и колледжа МИДиС могут бесплатно посещать более 20 творческих и спортивных направлений.
- В спортивном клубе МИДиС доступны секции по баскетболу, волейболу, плаванию, киберспорту и другим видам спорта.
- Творческие направления включают театр моды, вокальную студию, литературный клуб и медиацентр.
- За прошедший сезон 2026 года в институте прошло более 700 внеучебных мероприятий.
Студенты института и колледжа МИДиС могут бесплатно посещать более 20 творческих и спортивных направлений, не имея опыта ранее
Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС
Внеучебная деятельность и развитие soft skills (личностных навыков) в МИДиС
В Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) студенты не только получают образование по специальностям дизайна, ИТ, маркетинга и управления, но и реализуют себя во внеучебной среде. Регулярные занятия в бесплатных клубах и студиях института помогают развивать важные «мягкие навыки» (soft skills): уверенность в себе, умение работать в команде, навык публичных выступлений и стрессоустойчивость. Почти каждый день на базе вуза проходят тренировки, репетиции, фестивали и выезды, в которых могут участвовать все желающие.
Бесплатные творческие студии и клубы для студентов
Для развития творческого потенциала студентов в институте МИДиС открыто несколько направлений. Учащиеся могут бесплатно посещать театр моды, театральную мастерскую, вокальную студию, литературный клуб и театр танца. Также студенты активно участвуют в работе местного медиацентра и студенческого совета, где учатся писать тексты, снимать видео и организовывать мероприятия.
Спортивные секции в институте МИДиС
Спортивный клуб института предлагает студентам широкий выбор бесплатных тренировок. В расписание включены занятия по баскетболу, волейболу, плаванию, мини-футболу, армрестлингу, дартсу и шахматам. Для любителей цифровых соревнований в МИДиС работает секция киберспорта.
Победы студентов МИДиС в спорте и творчестве
Команды и отдельные студенты МИДиС регулярно занимают призовые места на соревнованиях и фестивалях различного уровня – от городских до международных.
Значимые достижения студентов в 2026 году:
- Сборная института МИДиС заняла первое место на Универсиаде по армрестлингу.
- Студент Роман Горбунов завоевал второе место на международных соревнованиях по Obstacle Course Race (гонки с препятствиями) в Дубае.
- Театральная мастерская «ХарАктер» стала серебряным лауреатом на фестивале «Весна студенческая-2026».
- Студентка-вокалистка Мария Спирина взяла гран-при на фестивале патриотической песни «Уральская земля».
Для абитуриентов, поступающих в вузы Челябинска, это означает, что выбор МИДиС – это выбор полноценной среды. Здесь можно получить качественное образование и одновременно стать частью большого студенческого комьюнити, занимаясь спортом, наукой или творчеством. Помогаем раскрыть потенциал каждого студента! Следите за жизнью студентов МИДиС в сообществе МИДиС в VK
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