Студенческая жизнь в МИДиС: бесплатные спортивные секции и творческие студии в Челябинске

Ключевые выводы:

Студенты института и колледжа МИДиС могут бесплатно посещать более 20 творческих и спортивных направлений.

В спортивном клубе МИДиС доступны секции по баскетболу, волейболу, плаванию, киберспорту и другим видам спорта.

Творческие направления включают театр моды, вокальную студию, литературный клуб и медиацентр.

За прошедший сезон 2026 года в институте прошло более 700 внеучебных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты института и колледжа МИДиС могут бесплатно посещать более 20 творческих и спортивных направлений, не имея опыта ранее

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Студенты института и колледжа МИДиС могут бесплатно посещать более 20 творческих и спортивных направлений, не имея опыта ранее

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

Внеучебная деятельность и развитие soft skills (личностных навыков) в МИДиС

В Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) студенты не только получают образование по специальностям дизайна, ИТ, маркетинга и управления, но и реализуют себя во внеучебной среде. Регулярные занятия в бесплатных клубах и студиях института помогают развивать важные «мягкие навыки» (soft skills): уверенность в себе, умение работать в команде, навык публичных выступлений и стрессоустойчивость. Почти каждый день на базе вуза проходят тренировки, репетиции, фестивали и выезды, в которых могут участвовать все желающие.

Бесплатные творческие студии и клубы для студентов

Для развития творческого потенциала студентов в институте МИДиС открыто несколько направлений. Учащиеся могут бесплатно посещать театр моды, театральную мастерскую, вокальную студию, литературный клуб и театр танца. Также студенты активно участвуют в работе местного медиацентра и студенческого совета, где учатся писать тексты, снимать видео и организовывать мероприятия.

Спортивные секции в институте МИДиС

Спортивный клуб института предлагает студентам широкий выбор бесплатных тренировок. В расписание включены занятия по баскетболу, волейболу, плаванию, мини-футболу, армрестлингу, дартсу и шахматам. Для любителей цифровых соревнований в МИДиС работает секция киберспорта.

Победы студентов МИДиС в спорте и творчестве

Команды и отдельные студенты МИДиС регулярно занимают призовые места на соревнованиях и фестивалях различного уровня – от городских до международных.

Значимые достижения студентов в 2026 году:

Сборная института МИДиС заняла первое место на Универсиаде по армрестлингу.

Студент Роман Горбунов завоевал второе место на международных соревнованиях по Obstacle Course Race (гонки с препятствиями) в Дубае.

Театральная мастерская «ХарАктер» стала серебряным лауреатом на фестивале «Весна студенческая-2026».

Студентка-вокалистка Мария Спирина взяла гран-при на фестивале патриотической песни «Уральская земля».

Для абитуриентов, поступающих в вузы Челябинска, это означает, что выбор МИДиС – это выбор полноценной среды. Здесь можно получить качественное образование и одновременно стать частью большого студенческого комьюнити, занимаясь спортом, наукой или творчеством. Помогаем раскрыть потенциал каждого студента! Следите за жизнью студентов МИДиС в сообществе МИДиС в VK

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