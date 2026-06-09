В Карелии федеральные АЗС начали ограничивать продажу бензина

В Карелии ограничения на продажу бензина начали вводить не только частные, но и федеральные сети автозаправочных станций. Об этом сообщили в региональном Министерстве промышленности и торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения на покупку топлива распространились на крупные сети заправок в Карелии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ограничения на покупку топлива распространились на крупные сети заправок в Карелии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, поступают обращения о том, что на некоторых АЗС покупателям ограничивают объем топлива, который можно купить за один раз. Если ранее подобные меры применялись преимущественно на частных заправках, то теперь они затронули и крупные федеральные сети.

В Минпромторге отметили, что для обсуждения сложившейся ситуации в ближайшее время будет проведено заседание оперативного штаба, посвященное вопросам обеспечения республики топливом.

Матвей Николаев