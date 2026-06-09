Суд вернул «Овербест Рус» иск на $19,7 млн к «Приангарскому ЛПК»

Арбитражный суд Москвы вернул иск инвестиционной компании «Овербест Рус» к «Приангарскому ЛПК» — крупнейшему лесопильному предприятию Красноярского края, входящему в «Сегежа Групп». Причинами указаны неуплата государственной пошлины, а также отсутствие расчета заявленных исковых требований в валюте РФ для определения рублевого эквивалента цены иска, процентов и неустойки, следует из определения в картотеке арбитражных дел. Сумма требований по иску составляла $19,7 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ

Отмечается, что возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению.

В своем заявлении от 26 марта 2026 года «Овербест Рус» требовал взыскать с «Приангарского ЛПК» задолженность по соглашению об урегулировании взаиморасчетов от 30 декабря 2022 года, проценты и неустойку.

ООО «Приангарский ЛПК» зарегистрировано в Кодинске Красноярского края в 2010 году. Предприятие занимается лесозаготовительными и деревообрабатывающими работами. Учредитель компании — «Интер Форест Рус», которая с 2021 года входит в ПАО «Сегежа Групп». Выручка «Приангарского ЛПК» за 2025 год составила 6,79 млрд руб., убыток — 5,63 млрд руб.

Лолита Белова