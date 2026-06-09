Челябинец осужден в Екатеринбурге за хищение 50 млн у директора-взяточника

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным 43-летнего жителя Челябинска Александра Свиридова в мошенничестве на сумму более 50 млн руб. и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, он также обязан выплатить штраф в размере 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Следствием установлено, что директор ООО «УралДорСтрой» обращался к Свиридову за помощью во взяточничестве должностным лицам для получения госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. Он ошибочно думал, что у Свиридова есть такие знакомые. Он согласился выступить посредником, хотя не собирался выполнять свои обещания по передаче денег.

С апреля 2021 по май 2022 года директор перечислял деньги на счета, контролируемые Свиридовым, который при этом убеждал его в выполнении договоренностей. В итоге обвиняемый незаконно завладел более чем 50 млн руб.

Александра Свиридова судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Отдельный приговор суд ранее вынес в отношении директора ООО «УралДорСтрой».

По данным «Ъ-Южный Урал», в мае Челябинский суд назначил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима владельцу крупной дорожной компании «Уралдорстрой» Нверу Колозяну. Его признали виновным в мошенническом хищении 76,3 млн руб. при ремонте участка автодороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык.

Ирина Пичурина