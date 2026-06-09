«Фонтанка»: три человека погибли при взрыве в ангаре у Финляндского вокзала

Три человека погибли при взрыве и пожаре в ангаре, расположенном у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». По информации издания, один человек погиб в ангаре, где произошел взрыв. Еще двое получили смертельные травмы при обрушении забора.

РЕН ТВ и 78.ru со ссылкой на источники сообщили о двух жертвах. 78.ru опубликовал ролик, в котором показаны два лежащих у железнодорожных путей тела. По данным «Фонтанки», после ЧП пропала сотрудница Финляндского вокзала. В момент взрыва она разговаривала по телефону — звонок оборвался, и она больше не выходила на связь.

Возгорание в ангаре на Минеральной улице произошло около 18:00 мск, сообщали в МЧС. Огонь локализовали на площади 400 кв. м. Возгоранию присвоили третий ранг. Около 22:50 мск открытое горение потушили.

МЧС сообщало, что пострадали два человека. Информация о погибших пока официально не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).