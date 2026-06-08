На Минеральной улице в Петербурге горит ангар

В Калининском районе Петербурга днем 8 июня произошел пожар в ангаре на Минеральной улице, 32. Горит строение размером 30 на 50 метров, площадь горения уточняется. В 18:01 ранг пожара повышен до второго номера. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К ликвидации возгорания привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС

Фото: Полина Янова К ликвидации возгорания привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС

Фото: Полина Янова

К ликвидации возгорания привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС. Повышение ранга сложности свидетельствует о значительном масштабе происшествия. Причины пожара будут установлены после его ликвидации. Жителей близлежащих домов просят по возможности избегать района задымления.

Кирилл Конторщиков