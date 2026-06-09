В Балезинском районе Удмуртии собрали комиссию для оценки ущерба от урагана

В поселке Балезино создали рабочую комиссию для оценки последствий урагана 27 мая. Администрация района принимает заявления жителей, чьи домовладения пострадали от стихии. Об этом сообщили в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Балезинского района Фото: Администрация Балезинского района

Напомним, днем 27 мая по Удмуртии прошли ураган и дождь с градом, от которого сильнее всего пострадал Балезинский район. Были повреждены крыши 120 частных и многоквартирных домов, двух магазинов, повалены 60 деревьев и несколько столбов. В нескольких школах и детсадах выбило стекла. Четыре поселения были отключены от электричества и водоснабжения. Одна жительница погибла.

Специальные комиссии составляют сметы восстановительных работ. Ранее председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов заявлял, что ко 2 июня должны были заключить контракты на восстановление соцобъектов.