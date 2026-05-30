Премьер Удмуртии рассказал о состоянии школ и детсадов в Балезино после урагана

Ураган снес часть крыши Кожильской средней школы: затопило спортивный и актовый залы, кабинеты. Об этом после объезда соцобъектов в Балезинском районе сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. «Сейчас решаем вопрос с летним школьным лагерем, смену планировали открыть на следующей неделе»,— написал он в Max.

Во второй школе в поселке Балезино повреждена крыша пищеблока и несколько классов. Подрядчик приступит к восстановительным работам во вторник, 2 июня, после того, как ученики напишут экзамены.

«Незначительные повреждения есть в детсадах. В понедельник они примут малышей. Восстановительные работы не помешают образовательному процессу»,— добавил господин Ефимов. В Балезинской больнице подрядчик уже устраняет последствия урагана.

Ко вторнику, 2 июня, должны быть заключены все контракты на восстановление соцобъектов, отметил премьер. Наиболее проблемные вопросы от местных жителей Роман Ефимов «взял на карандаш».

Напомним, днем 27 мая по Удмуртии прошелся ураган и дождь с градом, от которого сильнее всего пострадал Балезинский район. Были повреждены крыши 120 частных и многоквартирных домов, двух магазинов, повалены 60 деревьев и несколько столбов. В нескольких школах и детсадах выбило стекла. Четыре поселения были отключены от электричества и водоснабжения. Одна жительница погибла. Специальные комиссии составляют сметы восстановительных работ. К утру 30 мая без электроэнергии оставались 100 домов.