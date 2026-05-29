Электричество вернулось в дома во всех деревня в Балезинском районе, за исключением улицы Новой в Кожило, сообщил в Telegram председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. «Западная часть поселка Балезино подключена к электричеству. Работы в восточной части продолжаются»,— написал он вечером 29 мая.

Напомним, днем 27 мая по Удмуртии прошелся ураган и дождь с градом, от которого сильнее всего пострадал Балезинский район. Были повреждены крыши 120 частных и многоквартирных домов, двух магазинов, повалены 60 деревьев и несколько столбов. В несколько школах и детсадах выбило стекла. Четыре поселения были отключены от электричества и водоснабжения. Одна жительница погибла. Специальные комиссии составляют сметы восстановительных работ.