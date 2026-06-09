Челябинск стал лидером по росту ипотечной переплаты на вторичное жилье

В 2026 году переплата по ипотеке на вторичную однокомнатную квартиру в Челябинске в 5,1 раза больше, чем в 2021-м. Это самая большая разница среди городов-миллионников России. За пять лет стоимость самой квартиры увеличилась на 148%, сообщает портал «Движение.ру» со ссылкой на «Циан».

В топ-5 городов по росту переплаты попали Казань (увеличение переплаты — в 4,2 раза; рост стоимости квартиры — на 105%), Самара (4,1 раза; +98%), Волгоград, Нижний Новгород и Пермь (4 раза; +93%, +94% и +95% соответственно). Рейтинг создавался на основе формулы покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке площадью 38 кв. м на начало июня 2026 года с первоначальным взносом 20% на срок до 30 лет к 2021-му.

Виталина Ярховска