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На 10 лет осудили жителя Приангарья за поджог трансформаторной подстанции

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Иркутской области по делу о поджоге трансформаторной подстанции. Подсудимого признали виновным в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и приговорили к 10 годам лишения свободы. Первые два года заключения он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает ГУ МВД региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2025 года фигурант дела поджег трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный, в результате чего обесточил 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. Злоумышленник был задержан правоохранителями спустя несколько часов.

В ходе допроса задержанный пояснил, что действовал по указанию мошенников. Свои действия он снял на видео, которое отправил куратору.

Александра Стрелкова

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