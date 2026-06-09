В Нязепетровске утонул мальчик после прогулки на велосипеде

У берега реки Нязя было обнаружено тело девятилетнего мальчика, утонувшего в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пропаже ребенка поступило спасателям в ночь на 9 июня. Мальчик ушел кататься на велосипеде и не вернулся домой. Были организованы поиски, в которых участвовали 36 человек и пять единиц техники, в том числе пять сотрудников МЧС России и одно транспортное средство. На берегу реки Нязя нашли велосипед и личные вещи ребенка. Вскоре очевидцы обнаружили тело мальчика вблизи берега и передали полицейским.

ОБНОВЛЕНО В 10:27. СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Виталина Ярховска