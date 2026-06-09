За распространение интимных фото своей бывшей девушки приговорен житель Кузбасса

Суд в Кемерове вынес приговор по уголовному делу о незаконном распространении сведений о частной жизни гражданина (ч. 1 ст. 137 УК РФ) в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвинялся в рассылке фотографий интимного характера своей бывшей девушки, рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в феврале 2026 года фигурант дела в качестве мести через мессенджер распространил имеющиеся у него откровенные фото девушки, с которой ранее находился в отношениях. Адресатами интимных снимков стали ее родственники.

Суд назначил кемеровчанину наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Сообщается, что вину в совершении преступления осужденный полностью признал.

Михаил Кичанов