Минтруд планирует легализовать занятость 1,3 млн человек в 2026 году

Занятость около 1,3 млн человек планируется легализовать в 2026 году в России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн»,— сказал господин Котяков в интервью «Ведомостям». По его словам, такие цели поставлены перед региональными комиссиями по противодействию нелегальной занятости. Для каждого субъекта показатели эффективности устанавливаются индивидуально.

Глава Минтруда отметил, что в прошлом году плановые показатели были перевыполнены — при цели в 775 тыс. работников специалисты вывели из тени около 1 млн человек.