Небензя: заседания Совбеза ООН по Украине стали элементом антироссийской пропаганды
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседания Совета безопасности организации по теме конфликта на Украине стали элементом антироссийской пропаганды.
«Сегодня мы в очередной раз собрались в Совете безопасности по инициативе постпредства Украины и ее европейских спонсоров. За последние годы подобные заседания превратились в рутинный элемент антироссийской информационной кампании. Никакого позитивного заряда они не несут и урегулирования кризиса не приближают»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте организации).
Отдельно Василий Небензя обратился к европейским странам: «Вы сами не устали слушать и говорить одно и то же?» Он добавил, что европейские делегации могут «хоть каждый день созывать совет, соревноваться друг с другом в лицемерии и антироссийской риторике».