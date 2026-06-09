Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседания Совета безопасности организации по теме конфликта на Украине стали элементом антироссийской пропаганды.

«Сегодня мы в очередной раз собрались в Совете безопасности по инициативе постпредства Украины и ее европейских спонсоров. За последние годы подобные заседания превратились в рутинный элемент антироссийской информационной кампании. Никакого позитивного заряда они не несут и урегулирования кризиса не приближают»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте организации).

Отдельно Василий Небензя обратился к европейским странам: «Вы сами не устали слушать и говорить одно и то же?» Он добавил, что европейские делегации могут «хоть каждый день созывать совет, соревноваться друг с другом в лицемерии и антироссийской риторике».