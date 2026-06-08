В Италии возбуждено дело против министра нацбезопасности Израиля после задержания пропалестинских активистов

Прокуратура Рима возбудила уголовное дело в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, сообщает итальянское информагентство Ansa. Причиной стало опубликованное им в конце мая видео с задержанием активистов пропалестинской «Глобальной флотилии Сумуд».

Итальянская сторона ведет расследование по факту инцидента уже несколько недель. По информации издания, среди задержанных были граждане Италии. Проверяются эпизоды пыток и незаконного лишения свободы.

Как пишет газета Repubblica, в основу уголовного дела легли показания активистов. По словам их адвокатов, задержанных пытали, некоторые из них подвергались сексуализированному насилию.

19 мая израильский МИД сообщил о задержании 430 пропалестинских активистов, которые плыли на борту «Глобальной флотилии Сумуд» в Газу, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Видео с задержанием опубликовал в X и министр нацбезопасности. На нем силовики ставили задержанных на колени, клали их лицом в пол и заставляли слушать гимн Израиля. Сам же Бен-Гвир обратился к активистам со словами: «Добро пожаловать в Израиль. Здесь мы — хозяева».

После публикации страны, чьи граждане участвовали в акции вручили израильским послам ноты протеста. Франция запретила господину Бен-Гвиру въезд в страну. Действия министра нацбезопасности осудили глава МИД Израиля и премьер-министр.