Глава ЦИК Армении прокомментировал досрочное объявление Пашиняна о победе

Глава Центризбиркома (ЦИК) Армении Ваагн Озакимян не ответил прямо на вопрос о давлении на ведомство из-за досрочного заявления премьер-министра Никола Пашиняна о победе его партии на парламентских выборах.

«Политические деятели свободны заявлять все, что хотят. Например, мой приход к вам могут воспринимать как свержение конституционного строя — они свободны делать, что хотят. Оценку их действиям дают граждане»,— сказал господин Озакимян в эфире Общественного телевидения Армении (цитата по ТАСС).

О давлении на оппозицию и ЦИК во время выборов заявил блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна. «До того, как ЦИК обработала результаты всех избирательных участков, Никол Пашинян объявил о "победе и формировании единоличной власти", что стало прямым указанием и сигналом для ЦИК»,— утверждается в заявлении. Давление и многочисленные нарушения, по данным блока, повлияли на результаты голосования.

После обработки 100% бюллетеней партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов, «Сильная Армения» получила 23,281%, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна не прошла в парламент, поскольку не смогла преодолеть порог в 4%.

Подробности — в материале «Ъ» «Большинство, но не конституционное».