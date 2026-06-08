Лавров прокомментировал слова Рубио о роли США в урегулировании на Украине

Власти России встревожены из-за недавнего заявления госсекретаря США Марко Рубио о роли американской стороны в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 3 июня господин Рубио заявил, что США нельзя считать беспристрастным посредником между Россией и Украиной, так как они поддерживают украинскую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренности на Аляске. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом (цитата по сайту МИД России).

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия и США поддерживают контакты на тему урегулирования конфликта на Украине, несмотря на паузу в переговорах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Анкоридж испустил дух».