Продажи игристых вин и пива выросли несмотря на общий спад в мае

В мае 2026 года общие продажи алкоголя в России сократились на 6,28% год к году, до 82,64 млн декалитров (дал), подсчитал «Ъ» на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). При этом реализация игристых вин увеличилась на 2,8%, до 1,6 млн дал, а напитков брожения (включая пиво, сидр, пуаре и медовуху) — на 7,07%, до 65,88 млн дал.

В сегменте напитков брожения особенно выделились сидр и медовуха: рост на 14,89% (до 893,6 тыс. дал) и 2,27% (до 291 тыс. дал) соответственно.

Крепкий алкоголь (выше 9%) потерял почти 2%, до 10,03 млн дал. Водка снизилась на 3,21% (6,18 млн дал), коньяк — на 4,73% (1,01 млн дал). Рост в этой категории показали только ликероводочные изделия — на 6,15%, до 1,66 млн дал, но и здесь динамика замедлилась. Продажи тихих вин упали на 3,86%, до 4,68 млн дал.

Всего за январь-март 2026 года реализовано 357,21 млн дал алкоголя — на 1,3% меньше, чем год назад. Еще в январе-апреле наблюдался рост на 0,3% (274,57 млн дал), но в мае негативная динамика вернулась, отмечают в РАТК.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связал падение продаж с потребительским пессимизмом. Россияне, по его словам, стали внимательнее относиться к расходам. В такой ситуации алкоголь становится одной из первых категорий, на которых начинают экономить, пояснил господин Московский.

Подробности — в материале «Ъ» «Спиртные горки».