Завозить вино из-за рубежа в Россию становится невыгодно

Импорт вина в России сейчас становится дорогим из-за проблем с логистикой, высоких пошлин и сложного листинга торговых сетей. Об этом в интервью “Ъ” заявила гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая. «В результате,— подчеркнула она,— к нам доезжают совсем не лучшие образцы».

По словам госпожи Зарицкой, «зачастую продукцию, которая была не востребована на местных (европейских.— “Ъ”) рынках», отправляли в Россию. Если сравнивать российское и зарубежное вино в категории 1–2 тыс. руб., то локальная продукция, по ее мнению, будет лучше по качеству и органолептическим свойствам.

Подробнее о том, как российское вино стало не менее качественным, чем импортное, см. в интервью “Ъ” Елены Зарицкой.