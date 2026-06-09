«Не все импортные вина так уж хороши и интересны»

Производство тихих вин в России в январе—мае 2026 года сократилось, по данным Росалкогольтабакконтроля, на 14,8% год к году, игристых — на 15,6%. Несмотря на ограничение импорта, российским виноделам все труднее конкурировать за потребителя с бюджетными категориями алкоголя — сидра и пивными напитками. Об эффективности мер поддержки и о том, почему российское вино стало премиальной продукцией, в интервью “Ъ” рассказала гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— 2026 год начался со снижения производства в России тихих и игристых вин. С чем это связано?

— Да, мы видим цифры Росалкогольтабакконтроля. У нас производство в начале года также сократилось, но после роста объемов в четвертом квартале прошлого года. Возможно, у других производителей сложилась аналогичная ситуация. Рынок ждал изменения акцизной политики с начала 2026 года, это способствовало росту производства. Если говорить конкретно об «Абрау-Дюрсо», то в первом квартале — как наиболее расслабленном периоде для виноделов — начался плановый ремонт на наших производственных площадках. Это также повлияло на объемы выпуска.

Зарицкая Елена Александровна Личное дело Окончила юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, аспирантуру Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. В 1993–1999 годах работала в юридических и инвестиционных компаниях, специализируясь на нефтехимической промышленности. В 1999–2004 годах работала в структурах СИБУРа. С 2005 года сотрудничала с группой SVL Бориса Титова, занимаясь в том числе заводом игристых вин «Абрау-Дюрсо». Входила в правление и советы директоров ключевых структур группы. В 2015 году перешла на работу НАО «Центр "Омега"», управляющее коммерческой недвижимостью и гостиницами в Сочи, в том числе объектами, построенными к Олимпийским играм 2014 года. В 2018 году стала руководителем ФГУП ГлавУпДК при МИД России. В 2020 году вернулась в ГК «Абрау-Дюрсо», возглавив инвестиционное направление. Курировала сделки слияния и поглощения, в том числе покупку активов винодельни «Юбилейная». Пост гендиректора ПАО «Абрау-Дюрсо» заняла 1 ноября 2023 года. Замужем, есть сын.

— Спад сохранится по итогам всего 2026 года?

— Очень надеюсь, что в ближайшее время мы не увидим отрицательной динамики. Второй квартал 2026 года еще будет отражать перепроизводство предыдущих периодов. В дальнейшем, я уверена, рынок должен восстановиться. Мы точно не уйдем в минус. Надеюсь, что и у других производителей будет позитивный тренд.

— С какими показателями вы завершили 2025 год по тихим и игристым винам?

— Прошлый год оказался более успешным, чем 2024 год. У нас выросло и производство, и продажи. Рост был выше среднего по отрасли. Если говорить, например, о розничных продажах игристых вин, то, по статистике «Нильсен», мы выросли на 13,7% в штуках, а рынок в целом показал околонулевую динамику. По итогам 2025 года «Абрау-Дюрсо» лидировал в продажах игристых в денежном выражении.

ПАО «Абрау-Дюрсо» Company profile Крупный российский производитель вина, развивается на базе завода, созданного в Краснодарском крае в 1870 году. В 2003 году контроль над бизнесом перешел структурам холдинга «Ариант», а в 2006 году владельцем актива стала группа SVL Бориса Титова. Именно он сейчас считается основным собственником бизнеса. В 2025 году общий объем реализации группы составил 68,142 млн бутылок, что больше на 2% год к году. Выручка компании достигла 19,83 млрд руб., увеличившись на 7% год к году, чистая прибыль выросла на 4%, до 1,9 млрд руб. Площадь виноградников «Абрау-Дюрсо» составляет 4,1 тыс. га, с которых в 2025 году было собрано более 26,6 тыс. тонн винограда. Основным фокусом «Абрау-Дюрсо» является игристые вина. Но компания также выпускает тихие вина, слабоалкогольные напитки и крепкий алкоголь. Группа также владеет винодельнями «Ведерниковъ», «Лоза» и «Юбилейная». В ее составе развивается сеть собственных винотек.

— С точки зрения урожая винограда прошлый год оказался успешным?

— В этом плане год был очень сложным. Мы пережили и град, и холодную погоду, в некоторых регионах ударили заморозки. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» объединяет территории в Анапе, Новороссийске, Темрюке и Ростовской области. И везде были какие-то аномалии в течение сельскохозяйственного сезона. Хотя урожай собрали весьма достойный, один из лучших за последние годы. На «Винодельне Ведерниковъ» зафиксирован рекорд — почти 1,5 тыс. тонн ягоды. Для них это очень высокий результат. На виноградниках в районе Новороссийска и Анапы — почти 11 тыс. тонн. Высокая урожайность была и в Темрюкском районе. Мы побили рекорды по объему переработанного винограда. Винодельня «Юбилейная» в этот сезон приняла максимум за всю историю предприятия — больше 25 тыс. тонн ягоды.

— В каких каналах продаж объемы реализации продукции сейчас растут, а в каких снижаются?

— В прошлом году мы, к счастью, не фиксировали снижения ни в одном из каналов. Хотя некоторые направления в целом на рынке демонстрируют падение. В той же HoReCa в прошлом году мы выросли на 14%.

— В прошлом году натуральные продажи тихого вина в России сократились на 2% в основном за счет импорта. Падение спроса может затронуть и российских виноделов?

— Скорее, мы в этом чувствуем свою силу и возможности. У «Абрау-Дюрсо» есть отдельный проект Vino.ru, представляющий малые винодельни, авторские проекты. Их много в России, больше 250. У каждой винодельни, у каждого винодела может быть очень разнообразный ассортимент, и есть вина, которые ни в чем не уступают импортным, а в ряде случаев и превосходят их. И в этом мы видим возможность для российского вина в целом и для себя в частности, особенно для премиального ассортимента «Абрау-Дюрсо» и «Винодельни Ведерниковъ». Мы рассчитываем, что получится повысить узнаваемость российского вина среди потребителей и не только занять нишу импортной продукции, но и в целом показать людям, что российское вино — это не второй сорт, а продукт премиальный — своего рода эталон.

— Российское вино выигрывает у импортного?

— На самом деле не все импортные вина так уж хороши и интересны. Зачастую продукцию, которая была не востребована на местных рынках, отправляли к нам. Если сравнивать российское и зарубежное вино в категории 1–2 тыс. руб., то отечественное будет лучше по качеству и органолептическим свойствам. Импорт сейчас логистически сложно завозится, это дорого — высокие акцизы, огромные расходы на транспортировку и листинг в торговые сети. В результате к нам доезжают совсем не лучшие образцы.

— Высокие пошлины на импортное вино оправдали себя в вопросе поддержки российских виноделов?

— Мы думаем, что мера правильная, но она не сработает моментально или за один год. Нужно провести еще много работы, в том числе просветительской. И мы это тоже делаем. Роскачество активно рассказывает потребителям об уровне и возможностях российских виноделов, как и профильные министерства — Минсельхоз и Минпромторг. В долгосрочной перспективе усилия дадут эффект в увеличении продаж российского вина.

— Многие зарубежные вина сильно подорожали, но сейчас растут в цене и российские. Почему?

— Назову две основные причины. Первая — это, конечно, инфляция, усиливающаяся не только в виноделии, но и в других отраслях.

Дорожает все, что входит в себестоимость: и бутылка, и этикетка, пробка, и все оборудование, которое задействовано в сборе урожая и производстве.

Вторая причина в том, что российское вино становится все более премиальным. То есть, когда мы начинали, российское вино все-таки считалось массовым в глазах потребителя. Сейчас винодельни — как крупные компании, так и локальные авторские проекты — все больше делают вина, премиальные не только по цене на полке, но и по своей сути. Средняя цена российского вина справедливо растет, потому что российское вино стало не менее качественным, чем импортное. Хотя, безусловно, ассортимент и предложение бывают разными.

— Потребители привыкли, что наши вина доступные. Рост их стоимости может отпугнуть часть покупателей?

— Со временем люди адаптируются, так же как они привыкли к изменениям цен и в других продуктовых категориях. Для нас как виноделов главное — донести до покупателя, что наше вино достойно той цены, по которой выставлено на полке. Мы верим, что российское виноделие пользуется уважением. И потребитель к некоторым производителям и брендам, например «Абрау-Дюрсо», настолько лоялен, что для него естественно выбрать бутылку российского вина, а не искать какой-то продукт с иностранным названием. Хотя некоторые производители имитируют иностранные вина, например, путем наименований, схожих с импортными.

— На федеральном уровне виноделие поддерживают, но регионы вводят антиалкогольные ограничения на реализацию. Здесь нет противоречия?

— Мое мнение, что чем больше запретов, тем больше хочется их преодолеть.

Я не верю в то, что ограничениями можно достигнуть положительного эффекта в уменьшении того или иного потребления, в данном случае вина.

Может быть, потребуются годы, чтобы произошли изменения, пока мы их не видим. Я надеюсь, что другие регионы не подхватят такую тенденцию. Мы, как производители, и я лично не считаем эти меры полезными.

— В мире сохраняется тренд на игристые вина. Какое у вас сейчас соотношение тихих вин к игристым?

— Да, для нас игристые всегда были главными — это лидер всех наших производственных программ и продаж. Думаю, в ближайшие годы такое положение сохранится. На тихое вино в нашем портфеле приходится не более 10% от всех продаж.

— В России все больше регионов признаются пригодными к виноделию. Вы рассматриваете расширение географии виноградников?

— Решения о приобретении каких-то виноделен или виноградников у нас в настоящее время нет. Но на рынке регулярно появляются интересные и заманчивые предложения, к которым мы присматриваемся.

— На рынок выходят пивные газированные напитки, позиционирующие себя как игристое вино. Эта продукция создает конкуренцию виноделам?

— Когда-то, думая о том, как регулировать рынок вина, законодатели приняли решение пойти путем установления акциза. И приняли эти заградительные меры... Возможно, предполагалось, что люди в ответ перейдут с винных напитков на нормальное вино и таким образом винная культура войдет в жизнь потребителя. Но ожидания не оправдались. Покупатели перешли на сидр и пивные напитки, где нет такого акциза и цена на полке очень привлекательная. Сейчас нам кажется, что законодателям стоит изменить регулирование и убрать заградительные пошлины, например, на винные напитки, чтобы производители вина могли делать низкоспиртовые напитки — виноградосодержащие, как они сейчас в законе называются, создавая конкуренцию сидрам и пивным напиткам.

— В прошлом году вы начали поставлять игристые вина для авиакомпании China Eastern Airlines. Рассматриваете другие экспортные рынки?

— «Абрау-Дюрсо» активно работает в экспортном направлении. Для нас всегда было приоритетной задачей продвижение российских вин за рубежом. А рассказывать о вине можно двумя способами. Первый — это его продавать. А второй — в прямом смысле рассказывать, участвовать в выставках, мероприятиях, дегустациях, демонстрировать профильным участникам рынка, какого высокого уровня достигли российские вина, побеждать на международных дегустационных конкурсах. Мы делаем и то и другое. Экспорт, несмотря на геополитические сложности, заставившие изменить географию, не потерял своей важности в целом. Объемы поставок не изменились. Они, может быть, не грандиозные в масштабе наших продаж в России, но «Абрау-Дюрсо» — один из крупнейших экспортеров вина в стране.

— Какая сейчас география поставок?

— Важное направление — СНГ. Китай — мы всегда хотели туда попасть и сейчас продолжаем развивать здесь свое присутствие. Индия — тоже важный для «Абрау-Дюрсо» рынок, как и африканские и арабские страны. Иногда в результате геополитических изменений курс корректируется. У каждого региона своя специфика, и во всех странах мы разрабатываем особый поход, ищем не только оптимальные решения в отношении продукта, но и стратегии выхода на рынок в целом.

— В чем выражается эта специфика?

— В Китае, например, совсем другие каналы продаж, там разрешена онлайн-торговля. В Индии каждый штат имеет свое регулирование и лицензирование. Там мы представляем свой слабоалкогольный продукт, он локально производится и дистрибутируется. И, несмотря на то что большинство потребителей склоняются к крепким напиткам, мы верим, что наше предложение будет интересно молодым покупателям, которые, как и во всем мире, сейчас ищут более легкие напитки.

— Российские вина могут серьезно развиваться на экспортном направлении или пока фокус в основном на внутреннем спросе?

— С одной стороны, конечно, российский рынок сейчас приоритетный по объему. Есть еще возможности для развития прежде всего премиальных линеек, но и остальных тоже. Этот рост может достигаться и за счет замещения импортных вин, и за счет изменения культуры потребления. Но все страны мира, куда мы можем поставлять российское вино, для нас также интересны.

Если Россия — это винная держава, то для того, чтобы мы были такой не только в своих глазах, но и для других государств, необходимо поставлять туда российское вино.

Мы верим в свои силы и возможности работать с разными рынками, показывать наши и партнерские вина.

— Давно обсуждается проведение эксперимента по продажам алкоголя онлайн. У вас от него большие ожидания?

— По моим данным, продажа начнется во втором-третьем квартале 2026 года. Речь идет не про все вина, а только про российские. В целом мы поддерживаем эксперимент, хотим, чтобы он состоялся, и как можем участвуем в его подготовке. Для нас важно расширение доступности российских вин для потребителя. Появится возможность получить больше информации о продукте: выбирая его онлайн, потребитель гораздо больше узнает о регионах происхождения, увидит широкий ассортимент. Плюс логистическая доступность. Если человек живет в Анадыре, сейчас ему тяжело купить редкое, малотиражное или премиальное вино из Краснодарского края, Крыма или Волгоградской и Самарской областей. А теперь такой шанс появится.

— Общественники опасаются, что дети получат возможность покупать в онлайн-каналах алкоголь. Страхи обоснованы?

— Эксперимент как раз покажет, насколько онлайн-продажи увеличивают этот риск по сравнению с традиционными форматами торговли. Надеюсь, что этого не произойдет и эксперимент будет удачным. Технологии очень быстро развиваются. Инструменты, которыми мы сейчас обладаем для идентификации, настолько продвинулись, что можно точно определить возраст клиента и исключить продажи вина несовершеннолетним. Пока мы только обсуждаем потенциал продажи онлайн, они уже много раз поменялись и стали еще надежнее.

— «Абрау-Дюрсо» развивает продукцию и за пределами алкоголя: десерты, безалкогольные напитки. Какую долю в выручке занимает направление? Оно скорее имиджевое?

— Во-первых, мы, конечно, смотрим на рынок. Общая мировая тенденция — это понижение градуса в алкоголе и развитие безалкогольного сегмента. И мы хотим быть в тренде. У нас уже есть вода, винонады, безалкогольное игристое. Мы периодически расширяем эти линейки. Также одна из тенденций — переход на формат ready-to-drink, алюминиевую банку. Во-вторых, мы также развиваем категории, не связанные с напитками. «Абрау-Дюрсо» — один из самых известных и узнаваемых брендов на российском рынке. И мы эту популярность используем в других категориях. В них идет работа с партнерами в рамках коллабораций. Таким образом мы не только сами выходим на новые рынки, расширяя аудиторию, но и даем партнерам возможность усилить спрос за счет бренда «Абрау-Дюрсо».

— Новый международный ГОСТ на вино должен был заработать с 1 июля 2026 года. Но в России его введение отложили. Почему это произошло?

— Мы понимаем, почему решение откладывается: техрегламент ЕАЭС не согласован и консенсуса пока достичь не удалось. Для нас ГОСТ положительный во всех смыслах. Он синхронизируется с законом о виноделии и снимает некоторые чрезмерные требования в отрасли, существующие сейчас. Также положение добавляет категории, например Asti (сладкое белое игристое вино.— “Ъ”). Соответственно, у производителей появится возможность делать новые продукты. К сожалению, не знаю, когда будет решен вопрос с ГОСТом, но, надеюсь, в ближайшее время.

Интервью взял Владимир Комаров