Лучшего арбитра Африки не пустили в США для работы на ЧМ по футболу

Сомалийцу Омару Артану, включенному в список 52 арбитров чемпионата мира по футболу 2026 года, было отказано во въезде в США без объяснения причин. Об этом сообщает The Daily Somalia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омар Артан

Фото: Ulrik Pedersen / NurPhoto / Getty Images Омар Артан

Фото: Ulrik Pedersen / NurPhoto / Getty Images

По данным источника, судья планировал въехать в страну по дипломатическому паспорту. По прибытии в аэропорт Майами он был отправлен в Стамбул.

В 2025 году Африканская конфедерация футбола (CAF) признала Омара Артана лучшим арбитром континента. Он стал первым сомалийским рефери, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира.

Большинство граждан Сомали подпадают под ограничения на получение визы США. Для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам страны, предусмотрены исключения.

Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Турнир с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля.

Обзор группы K группового этапа ЧМ-2026 читайте в материале «Узбек им обеспечен».

Таисия Орлова