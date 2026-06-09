Доходный штиль

Снижение мировых цен на нефть и рост налоговой нагрузки привели к сокращению EBITDA средней российской вертикально интегрированной нефтекомпании в мае более чем на 40%. Доходность нефтепереработки поддерживают высокие цены на внутреннем рынке, но в случае возобновления поставок через Ормузский пролив рентабельность сократится и в этом сегменте, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Показатель EBITDA модельной вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК) по итогам мая снизился на 40,7% к апрелю, до 14,5 тыс. руб. на тонну, сказано в обзоре компании «Эйлер». Основным фактором аналитики называют падение доходности продаж нефти в два раза, до 5,8 тыс. руб. за тонну. Согласно «Эйлер», экспортный нетбэк Urals в мае снизился в 1,8 раза, до 1,18 тыс. руб. за баррель, сорта ESPO (ВСТО) — на 23%, до 1,69 тыс. руб. за баррель.

Давление на рентабельность оказали снижение мировых цен на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) из-за особенностей налогового законодательства, фиксирующего ценовые котировки с временным лагом, указывают аналитики. Стоимость Urals в мае снизилась на 10% к апрелю, до $108 за баррель, вслед за ценой Brent, чье падение ускорилось на новостях о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном, отмечают в «Эйлер». В результате сокращение маржи сегмента сырой нефти оказало влияние на показатели всех сегментов.

Экономика добычи ухудшается после благоприятной конъюнктуры весной, когда рынок поддерживали относительно высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и стабильный экспорт, отмечают в «Эйлер». Но ситуация начала меняться вслед за коррекцией мировых котировок.

При этом в «Эйлер» указывают, что мировые цены на нефть во втором квартале пока держатся около прогнозов, а скидки на Urals выходят чуть ниже, чем закладывалось в модели.

Так, сказано в обзоре, в мае дисконт на Urals к Dated Brent сократился на 30%, до $21 за баррель. Вместе с тем, по оценкам «Эйлер», средняя маржа ВИНК за апрель—май остается на 42% выше уровня первого квартала.

Переработка продемонстрировала большую устойчивость. По оценкам «Эйлер», EBITDA модельного НПЗ выросла в мае на 2%, до 15 тыс. руб. за тонну, за счет сохранения высоких цен на отдельные виды топлива на внутреннем рынке. По данным аналитиков, EBITDA продажи бензина в России в мае увеличилась на 2%, до 71,1 тыс. руб. за тонну, дизтоплива — на 2,7%, до 67 тыс. руб. за тонну.

Аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов отмечает, что наиболее устойчивым сегментом отрасли остается переработка. По его словам, крэк-спреды (разница в стоимости сырой нефти и нефтепродуктов) на бензин и дизтопливо находятся на пиках из-за блокировки Ормузского пролива и благодаря началу сезона высокого спроса. Текущая конъюнктура, продолжает аналитик, благоприятна для российских крупных нефтекомпаний. Их финансовые показатели, считает Марк Шумилов, во втором квартале могут оказаться существенно выше уровней первого квартала и того же периода прошлого года. Но повторить рекордные результаты апреля будет трудно из-за специфики расчета НДПИ, добавляет эксперт.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что текущая экономика нефтяных компаний значительно превышает средние уровни 2025 года, что позволяет предположить сильные результаты первого полугодия. При этом, отмечает он, сохраняются высокие колебания цен на нефть и нефтепродукты. В случае открытия экспорта через Ормузский пролив, добавляет господин Полищук, следует ожидать снижения цен на нефть и нефтепродукты, что уменьшит рентабельность сегментов добычи и переработки.

Старший аналитик аналитического центра «Яков и партнеры» Виктория Трифонова отмечает, что риск ухудшения маржи во втором полугодии сохраняется. По ее оценке, помимо потенциального снижения мировых котировок и укрепления рубля есть вероятность, что глобальное предложение сырья будет расти быстрее спроса, в том числе в условиях повышения квот странами ОПЕК+. Если же котировки останутся относительно высокими, внутренний спрос на нефтепродукты сохранится, а демпфер продолжит поддерживать переработку, экономика ВИНК останется приемлемой, добавляет аналитик. Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что риск ухудшения рентабельности связан в основном с курсом рубля и ценой на нефть, что достаточно сложно прогнозировать в текущей обстановке. «Но мы до конца лета ожидаем сохранения показателей на текущем уровне»,— говорит он.

Ольга Озембловская