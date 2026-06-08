В Крыму частично возобновили пригородное ж/д сообщение

Пригородное железнодорожное сообщение в Крыму частично восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба «Южной пригородной пассажирской компании» (ЮППК).

По данным ЮППК, поезда вновь ходят на участке Яркая — Симферополь, а также Урожайная — Симферополь и Армянск — Джанкой. По расписанию следуют поезда из/в Евпаторию.

Кроме того, между станциями, где ж/д сообщение еще не восстановили, можно доехать на автобусе: от Джанкоя до Урожайной и в обратном направлении; от Азовской до Джанкоя и обратно.

Сегодня утром движение на перегоне Керчь — Симферополь приостанавливали после атаки БПЛА на поезд. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Среди пассажиров никто не пострадал, уточняли местные власти. 4 июня, после удара по электричке, закрыли ж/д станцию Джанкой на севере Крыма.

О падении турпотока в Крым читайте в материале «Турпоток огибает полуостров».