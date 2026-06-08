Сборная Португалии

Место в рейтинге FIFA — 5-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

Ключевые игроки — Рубен Диаш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити», Англия), Нуну Мендеш, Витинья, Жуан Невеш (все — ПСЖ, Франция), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Рафаэль Леан («Милан», Италия), Криштиану Роналду («Ан-Наср», Саудовская Аравия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,55.

Сборная Колумбии

Место в рейтинге FIFA — 13-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Йерри Мина («Кальяри», Италия), Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед», США), Луис Диас («Бавария», Германия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 2,65.

Сборная ДР Конго

Место в рейтинге FIFA — 46-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Арон Ван-Биссака («Вест-Хэм», Англия), Шансель Мбемба («Лилль», Франция), Ноа Садики («Сандерленд», Англия), Йоан Висса («Ньюкасл», Англия), Седрик Бакамбу («Бетис», Испания).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 20.

Сборная Узбекистана

Место в рейтинге FIFA — 50-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Отабек Шукуров («Баньяс», ОАЭ), Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов (оба — «Истанбул», Турция).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 24.