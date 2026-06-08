Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о намерении пойти на второй срок

Владислав Ховалыг намерен остаться на посту главы Тувы на второй срок. Это следует из сообщения хурала представителей (муниципального парламента) столицы республики — Кызыла.

По данным пресс-службы хурала, господин Ховалыг выступил с программной речью перед горожанами. Встреча прошла 8 июня в Центре культурного развития микрорайона Спутник. В качестве еще одного претендента собравшимся был представлен глава — председатель хурала представителей поселка городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна (района) Николай Ашанин.

Как писал «Ъ», 22 мая Владислав Ховалыг встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи глава государства пожелал господину Ховалыгу удачи на предстоящих выборах в сентябре. Сам глава Тувы с заявлением о выдвижении на второй срок не выступал. Нет сообщения об этом и на сайте регионального отделения «Единой России», которое возглавляет Владислав Ховалыг.

Господин Ховалыг был избран главой Тувы в сентябре 2021 года на пятилетний срок. Очередные выборы руководителя региона должны состояться в сентябре 2026-го.

Валерий Лавский