Путин поддержал решение Владислава Ховалыга переизбраться на пост главы Тувы

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Тувы Владислава Ховалыга переизбраться на должность. Глава государства пожелал господину Ховалыгу удачи на предстоящих выборах в сентябре.

«В поддержке жителей Тувы при вашем положительном решении я уверен»,— сказал глава республики на встрече с Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля). «В целом вы и ваша команда, как вы сказали, демонстрируете хороший набранный темп. Надо будет посмотреть, как жители республики оценят эту работу»,— отметил президент.

Владислав Ховалыг был назначен врио главы Тувы в апреле 2021 года. В сентябре того же года победил на выборах главы республики. До этого был гендиректором АО «Тываэнергосбыт» (входит в «Россети»). С 2008 года по 2018 год был мэром Кызыла, до этого занимал должность министра земельных и имущественных отношений Тувы.