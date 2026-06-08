«Макфа» обязалась добровольно ограничить цену на пшено

ГК «Макфа» сообщила министерству сельского хозяйства Челябинской области о готовности добровольно ограничить отпускную цену на пшенную крупу для поддержки граждан. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Как указали в ведомстве, «Макфа» подписала декларацию в соответствии с разработанным ФАС постановлением правительства №662. Механизм позволяет властям регионов заключать с компаниями соглашения о стабилизации цен. Помимо обязательства ограничивать цены «Макфа» гарантировала своевременную поставку пшена, отметили в ведомстве.

В ФАС напомнили, что правительство Челябинской области заключило 15 соглашений о стабилизации цен на социально значимую продукцию с шестью производителями и девятью ретейлерами. Среди таких товаров — гречневая крупа, яйца, тушка цыпленка-бройлера и овощи «борщевого набора».