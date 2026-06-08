В Туве задержан второй подросток по делу об убийстве 14-летнего школьника

В Туве задержан второй подросток по делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 14-летнего школьника в городе Ак-Довурак. Ранее также был задержан его соучастник, сообщает СУ СКР республики.

По версии следствия, инцидент произошел 31 мая этого года около 23:00 по местному времени в районе улицы Центральной. Двое юношей в состоянии алкогольного опьянения на почве ранее возникших неприязненных отношений нанесли знакомому удары ножом и камнем, установили правоохранители. От полученных травм подросток скончался в больнице.

В ближайшее время второму фигуранту дела будет предъявлено обвинение.

Александра Стрелкова