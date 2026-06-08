Лавров поддержал инициативу о побратимстве Курска с городом в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал идею о побратимстве Курска с одним из городов в КНДР. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, не уточнив, о каком городе идет речь.

По словам главы региона, соглашение с северокорейской стороной находится на выходе. Господин Хинштейн также сообщил, что 9-10 июня будет подписано соглашение о побратимстве Курска и города Шэньян в китайской провинции Ляонин.

Министерство обороны России подтвердило, что военнослужащие из КНДР участвовали в операции по освобождению Курской области от ВСУ с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025 года. В течение 2025 года северокорейские саперы также занимались разминированием в регионе.

26 апреля 2026 года в Пхеньяне открыли мемориальный комплекс и музей, посвященные участию Корейской народной армии в боевых действиях на территории Курской области. Памятники военнослужащим из КНДР планировалось открыть в Москве и Курской области.