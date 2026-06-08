В Саудовской Аравии опровергли сообщения об ударе по авиабазе принца Султана

Минобороны Саудовской Аравии опровергло сообщения о том, что авиабаза принца Султана подверглась удару. Утром 8 июня звучали сирены в районе провинции Аль-Хардж, где расположен объект, сообщало ABC News. На авиабазе действуют американские войска.

Сирены были мерой предосторожности из-за запуска баллистической ракеты со стороны Йемена, пояснили в саудовском Минобороны. Ракета пропала с радаров около границы Саудовской Аравии, указано в сообщении военного ведомства королевства в соцсети Х.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 июня. Армия Израиля нанесла удары по Бейруту в ответ на атаки шиитского движения «Хезболла». Корпус стражей исламской революции запустил ракеты по Израилю. На следующий день Центральный штаб ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия» объявил о прекращении операции против Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друг Бейрут не бросит».