В Свердловской области проведут более 250 мероприятий в честь Жириновского

Во всех 94 муниципалитетах Свердловской области до конца года проведут более 250 мероприятий в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, рассказали «Ъ-Урал» в общественной организации «Блок Жириновского». Организаторы отметили, что события посетят свыше 100 тыс. человек, поскольку у первого лидера либерал-демократов «большая база сторонников, особенно на Среднем Урале». «Собираются люди, которые видели его воочию, встречались с ним, и которым он помог лично. Владимир Вольфович много раз посещал Свердловскую область»,— подчеркнули в «Блоке Жириновского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Жириновский во время мастер-класса по лепке пельменей в Екатеринбурге в 2018 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Жириновский во время мастер-класса по лепке пельменей в Екатеринбурге в 2018 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ключевыми мероприятиями в честь основателя ЛДПР станут лекции о Владимире Жириновском и вечера памяти с выступлениями свердловчан, лично знавших лидера либерал-демократов, выставки с экспонатами политика и спортивные турниры. По данным организаторов, на Среднем Урале уже провели более 30 событий в честь основателя ЛДПР, которые собрали свыше 10 тыс. уральцев.

Значимую помощь в их организации оказали координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Свердловской области Александр Каптюг и участник СВО, бывший кандидат в мэры Екатеринбурга Владимир Кузнецов. «Мы всеми силами постараемся закрепить в Екатеринбурге и Свердловской области память о Владимире Жириновском. Это великий человек, который лично много сделал для нашего Отечества, для процветания Родины. Задача передать память о нем потомкам и пронести ее через поколения, чтобы она оставалась жива»,— отметил Александр Каптюг.

В «Блоке Жириновского» пояснили, что благодаря их поддержке в Свердловской области удалось провести лекции в библиотеках, встречи со сторонниками и спортивный турнир в Верхней Пышме. «Владимир Жириновский всегда поддерживал спорт, особенно среди молодежи. Это основа сильного государства и будущего страны. Его курс мы должны продолжать и сегодня»,— подчеркнул Владимир Кузнецов.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского проводятся во всех регионах России по указу президента Владимира Путина. Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

Политик стал сооснователем Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) в 1989 году. В 1992-м она была переименована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), а ее руководителем избран Владимир Жириновский. Он был лидером либерал-демократов до момента своей смерти в 2022 году.

О наследии Владимира Жириновского читайте в материале «Ъ».

Василий Алексеев