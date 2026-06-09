ПАО «Абрау-Дюрсо»

Крупный российский производитель вина, развивается на базе завода, созданного в Краснодарском крае в 1870 году. В 2003 году контроль над бизнесом перешел структурам холдинга «Ариант», а в 2006 году владельцем актива стала группа SVL Бориса Титова. Именно он сейчас считается основным собственником бизнеса.

В 2025 году общий объем реализации группы составил 68,142 млн бутылок, что больше на 2% год к году. Выручка компании достигла 19,83 млрд руб., увеличившись на 7% год к году, чистая прибыль выросла на 4%, до 1,9 млрд руб. Площадь виноградников «Абрау-Дюрсо» составляет 4,1 тыс. га, с которых в 2025 году было собрано более 26,6 тыс. тонн винограда.

Основным фокусом «Абрау-Дюрсо» является игристые вина. Но компания также выпускает тихие вина, слабоалкогольные напитки и крепкий алкоголь. Группа также владеет винодельнями «Ведерниковъ», «Лоза» и «Юбилейная». В ее составе развивается сеть собственных винотек.