Мишустин поручил оперативно начать работу над предложениями Путина по порогу НДС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству оперативно начать работу над предложениями президента России, озвученными на ПМЭФ. Среди них — возможная отсрочка дальнейшего снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС.

«Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне — 20 млн рублей», — сказал господин Мишустин (цитата по сайту Кремля). Задачу правительство должно проработать совместно с депутатами Госдумы.

Речь идет об организациях, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Выступая на ПМЭФ, Владимир Путин поручил правительству проработать поправки для сохранения порога доходов, при превышении которого у пользователей УСН возникает обязанность платить НДС. В 2025 году его установили на уровне 60 млн руб., в 2026 — понизили до 20 млн руб. Согласно закону, в 2027 году он снизится до 15 млн, а с 2028 года составит 10 млн рублей.

Президент России не назвал конкретных сроков. Министр финансов России Антон Силуанов допускал, что такая «заморозка» порога может продлиться около трех лет. Это поможет бизнесу сохранить около 50 млрд руб. в год, говорил он.

Подробнее — в материале «Налог остановился на пороге».