Налог остановился на пороге

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил отложить дальнейшее снижение порога доходов, выше которого у «упрощенцев» возникает обязанность уплаты НДС. На фоне жалоб малого бизнеса на рост налоговой нагрузки планируется сохранить текущий порог в 20 млн руб. в год. Сроки «заморозки» пока не определены — в Минфине допускают, что она может продлиться три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пленарное заседание ПМЭФ преподнесло малому и среднему предпринимательству (МСП) довольно приятный сюрприз. Владимир Путин поручил правительству проработать поправки для сохранения порога доходов, при превышении которого у пользователей упрощенной системы налогообложения (УСН) возникает обязанность платить НДС.

Такой порог в 60 млн руб. введен с 2025 года, после этого власти обсуждали его снижение сразу до 10 млн руб. В итоге было принято решение понижать планку поэтапно: с 2026 года до 20 млн руб., с 2027-го — до 15 млн руб., с 2028-го — до 10 млн руб. в год. Предприниматели могут выбрать — либо платить полную ставку НДС с вычетами (с 2026 года выросла с 20% до 22%) или льготную в размере 5–7% без вычетов.

Сохранение действующего порога в 20 млн руб. в год, как отметил Владимир Путин, обсуждалось и с бизнесом, и с премьер-министром — в итоге президент посчитал это «возможным».

Срок «заморозки» он называть не стал, но несколько обнадежил предпринимателей, добавив: «Чем дальше, наверное, тем лучше». Глава Минфина Антон Силуанов допустил, что «заморозка» порога может продлиться «как минимум» три года. По его оценкам, это может сохранить малому бизнесу около 50 млрд руб. в год. По мнению главы Минэкономики Максима Решетникова, это решение позволит предпринимателям «выстраивать траекторию развития без необходимости коррекции бизнес-модели» — мера коснется порядка 200 тыс. субъектов МСП.

Бизнес уже предлагал сохранить порог доходов в 20 млн руб. в год и не снижать его в дальнейшем — прежде всего, с такой инициативой выступала «Опора России». Глава РСПП Александр Шохин на ПМЭФ также заявлял, что стоило бы оставить текущий порог доходов на «годик-другой» и посмотреть на то, как малый бизнес адаптируется.

Как сообщил в интервью «Вестям» глава ФНС Даниил Егоров, с начала 2026 года малый и средний бизнес уплатил в бюджет около 150 млрд руб. НДС. За первый квартал декларации представили 433 тыс. плательщиков УСН, из которых более 200 тыс.— новые плательщики с выручкой от 20 млн до 60 млн руб. в год. При этом, по его словам, налоговая служба фиксирует сокращение числа малых компаний при росте количества индивидуальных предпринимателей — эта динамика требует анализа. Ранее на ПМЭФ Антон Силуанов высказал мнение, что власти «не перегнули палку» с фискальными изменениями в целом, сославшись на рост налоговых доходов в этом году.

Опросы же «Опоры России» показывали, что для МСП избыточная налоговая нагрузка является главной проблемой (см. “Ъ” от 4 июня). На этом фоне бизнес продолжает рассматривать дробление как способ оптимизации затрат. Среди иных мер адаптации — смена налогового режима, в частности, переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Речь идет об экспериментальном режиме, рассчитанном до конца 2027 года,— этот механизм изменения практически не затронули, что дает бизнесу с годовым доходом в 20–60 млн руб. по-прежнему не платить НДС, но в силу ограничений воспользоваться им могут не все (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года).

Евгения Крючкова